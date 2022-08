Ensino Superior e de especialização tecnológica com mil vagas em Famalicão

No próximo ano letivo há mil vagas para o ensino superior e de especialização tecnológica no concelho de Famalicão na CESPU - Cooperativa de Ensino Superior e Politécnico, na Universidade Lusíada, nos polos de Famalicão do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) e do Instituto Politécnico de Bragança e no Cenfim - Centro de Formação Profissional de Indústria Metalúrgica e Metalomecânica.

São 15 licenciaturas, 31 Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) e dois cursos de especialização tecnológica, em regime laboral e póslaboral.

No ano letivo passado foram 2633 os alunos que frequentaram estes níveis de formação no concelho famalicense.

As candidaturas já estão abertas e podem ser feitas online ou presencialmente.

"Há cada vez mais e melhor oferta formativa no nosso território" diz o presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos. "Somos um concelho com um bom conjunto de instituições de ensino pós-secundário e superior, o que nos valoriza enquanto cidade educadora, e enquanto território qualificado e empreendedor", acrescenta em nota enviada à imprensa.