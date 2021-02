Entregas grátis ajudam restaurantes a manter negócio

Alexandra Lopes Hoje às 14:01 Facebook

Serviço promovido pela Câmara de Famalicão, em parceria com associação, funciona durante as restrições impostas pela pandemia.

São 20 horas e o forno da Pizzaria Fratelli, situada no centro de Famalicão, tem as primeiras pizas quase prontas. O aroma não engana. O estafeta chega, acondiciona as caixas das pizas num recipiente próprio e segue para as primeiras entregas da noite. São para Joane, que fica a uns 12 quilómetros. Poucos quando comparados com os 250 que conta fazer em apenas duas horas, prevê José António, que tem trabalhado neste tipo de entregas ao domicílio desde que o serviço gratuito disponibilizado pela Câmara e pela Associação de Restaurantes arrancou em novembro. Cerca de 18.500 refeições já chegaram às casas dos famalicenses.

A Autarquia decidiu avançar para este serviço sem custos para o consumidor ao jantar e fins de semana, na sequência das restrições impostas pela pandemia. Serve para ajudar um dos setores afetados pelo confinamento. As regras de isolamento agravaram-se e, por isso, o serviço foi alargado a todos os dias da semana.