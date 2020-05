Equipamentos municipas continuam fechados em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 21:37 Facebook

A Câmara de Famalicão mantém encerrados ao público todos os equipamentos municipais, privilegiando atendimento à distância, por telefone e digital, sendo que o atendimento presencial acontecerá apenas com "caráter ​​​​​​​execional e com prévio agendamento".

Os espaços desportivos, pavilhões e parques infantis municipais, os museus e todos os equipamentos culturais municipais como a Casa das Artes, a Casa da Juventude, Biblioteca Municipal e polos, Arquivo Municipal e a Casa do Território continuam fechados tal como o Parque da Devesa.

A feira Semanal e o mercado municipal continuam a realizar-se para a venda de produtos alimentares, mantendo-se o distanciamento social na feira e o uso de máscara obrigatório no mercado. Suspensa por tempo indeterminado continua a agenda municipal de eventos no espaço público.

Apesar do término do estado de emergência, o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, considera que "é preciso agir com prudência". "Existe todo um trabalho de preparação e um conjunto de cuidados que devem ser observados para que o regresso se realize com as maiores condições de segurança para todos", adianta em nota enviada à imprensa.