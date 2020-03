Equipamentos públicos de Famalicão encerrados a partir desta quarta-feira

Alexandra Lopes Hoje às 19:28 Facebook

A Câmara de Famalicão decidiu encerrar os equipamentos públicos na sequência das orientações da Comissão Municipal de Proteção Civil e da Direção-Geral da Saúde devido ao Covid-19.

A partir desta quarta-feira, as piscinas e pavilhões municipais, museus e equipamentos culturais da responsabilidade da autarquia vão encerrar, e serão ainda canceladas as Férias Desportivas da Páscoa.

As bibliotecas municipais, a Casa da Juventude, e todos os serviços de atendimento ao público da Câmara Municipal vão encerrar com exceção do Balcão único de Atendimento e dos Serviços do Ambiente.

Em comunicado, a autarquia adianta que os programas educativos municipais desenvolvidos nas escolas famalicenses vão ser suspensos assim como os programas desportivos municipais. E acrescenta que, para além destas medidas, o município tem ainda "um plano de contingência nos serviços municipais que promove uma série de procedimentos para a operacionalização e implementação de medidas de prevenção tendo em vista o Coronavírus - COVID-19, seguindo as recomendações emitidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)".