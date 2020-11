Escola de Famalicão vai denunciar casos de alunos a violar isolamento profilático

Alexandra Lopes Hoje às 00:07 Facebook

O agrupamento de escolas de Pedome, em Famalicão vai denunciar casos de violação do isolamento profilático por parte de alguns alunos. Num aviso publicado na página do Facebook do agrupamento, e assinado pelo diretor Fernando Lopes, lê-se que "alguns alunos" das turmas que estão isolamento "têm sido vistos nas ruas das suas localidades a correrem e a brincarem". Por isso, perante o caso o agrupamento decidiu comunicar às autoridades.

O diretor começa por escrever que "algumas turmas" de estabelecimentos de ensino que integram o agrupamento de escolas de Pedome estão em "isolamento profilático, por determinação do delegado de saúde". "Essa determinação foi comunicada a cada encarregado de educação, através do coordenador de estabelecimento onde pertencem as referidas turmas, bem como o período pelo qual vigora o tempo do isolamento profilático, que é de 14 dias, conforme os tempos calculados para cada situação", lê-se no aviso.

De acordo com a mesma fonte o isolamento "impõe confinamento em casa dos alunos das turmas abrangidas" que continuam a ter aulas na "modalidade de ensino não presencial" até terminar o período de quarentena. "Contudo, temos conhecimento de que alguns alunos destas turmas em situação de isolamento profilático têm sido vistos nas ruas das suas localidades a correrem e a brincarem em violação frontal ao cumprimento do isolamento profilático que lhes foi determinado", aponta o diretor.

Por isso, adianta que perante a "irresponsabilidade e leviandade com que este assunto é tratado pelas famílias, responsáveis pelos alunos nestas condições, seremos forçados a comunicar à GNR a violação do isolamento profilático em causa para os devidos efeitos e com as consequências inerentes".