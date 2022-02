Escolas de Circo europeias juntam-se em Famalicão para estudar novos métodos

O Cosmic, um evento internacional na área da co-criação e partilha de metodologias digitais na educação circense, vai juntar em Famalicão a Federação Europeia de Escolas de Circo (FEDEC) e vários representantes de escolas de circo da Europa já na próxima segunda-feira, dia 14.

O projeto decorre até sexta-feira, dia 18, nas instalações do Instituto Nacional de Artes de Circo -INAC, no Lago Discount, em Ribeirão, Famalicão e na Casa das Artes de Famalicão.

O evento concretiza-se num intercâmbio de boas práticas que permitirá às escolas de circo desenvolver novos métodos pedagógicos, baseados no material existente. As escolas Flic Scoula di Circo, de Itália, CRAC-Lomme e Ecole National des Arts du Cirque ROSNY, de França, Codarts da Holanda, Carampa, de Espanha, Circo Media e NCCA National Center for Circus Arts, de Inglaterra, o INAC - Instituto Nacional de Artes do Circo, de Portugal e a Federação Francesa de Escolas de Circo, de França vão marcar presença.