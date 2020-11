Estrada sem dono em Famalicão vai finalmente ter obras

Alexandra Lopes Hoje às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Troço de ligação ao nó da A7 de Seide esperou décadas por solução, que foi assumida agora pela Ascendi.

A via de ligação da EN206 e da EM573 ao nó da A7 em Seide, Famalicão, vai finalmente sofrer obras de requalificação. Após vários anos de impasse, a Ascendi, a Infraestruturas de Portugal (IP) e a Câmara de Famalicão chegaram a um acordo que torna possível a realização da empreitada na já apelidada "estrada sem dono".

Ninguém queria assumir a sua propriedade e, por isso, durante anos as entidades foram empurrando responsabilidades. Enquanto decorria o "jogo do empurra", a degradação da via ia avançando. O caso foi mesmo parar aos tribunais, com uma ação interposta pela Câmara de Famalicão. Entretanto, as partes começaram a tentar chegar a acordo.