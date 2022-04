"Estrada sem dono" passa para gestão municipal

A via que liga a EN206 à entrada da A7, em Seide, Famalicão conhecida como "estrada sem dono" vai passar para a esfera municipal.

Durante anos a via com pouco mais do que um quilómetro não estava dotada de iluminação, sinalização vertical ou horizontal, passeios e o piso estava em mau estado já que ninguém assumia a sua propriedade. De resto, a Câmara de Famalicão chegou a avançar para tribunal para encontrar uma solução.

Entretanto, a Ascendi assumiu a realização das obras, que estão concluídas, e vai passar para a alçada municipal, já na próxima segunda-feira.