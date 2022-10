Exercício que simula incêndio com fumo tóxico testa operacionalidade dos meios de socorro

É já no próximo dia 29, em Lousado, Famalicão, que cerca de duas centenas de operacionais vão testar a capacidade de resposta a um incêndio industrial com fumo tóxico.

O exercício "SEVEX 2022" que vai acontecer na empresa Continental Mabor vai envolver mais de meia centena de entidades, entre bombeiros, INEM, PSP, GNR, Polícia Municipal, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e pretende ser " um teste à operacionalidade do Plano de Emergência Externo da Continental Mabor, do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão e do Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil".

O exercício vai simular um incêndio no armazém de produtos químicos, que começou na sequência de uma operação de soldadura durante uma atividade programada de manutenção. Com a combustão haverá a libertação de gases tóxicos para a atmosfera, formando uma nuvem de monóxido de carbono na direção do vento.