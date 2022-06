Falar português é o "trunfo" para integrar imigrantes

Câmara de Famalicão dinamiza três turmas de alunos estrangeiros, que querem expressar-se no idioma do país que os acolheu para singrar na vida.

Manjit, de 25 anos, chegou a Famalicão vinda da Índia no final do ano passado. Veio ao encontro de amigos que já cá estavam e em busca de uma vida melhor. Quase não fala português mas quer aprender e para isso frequenta as aulas de Português Língua de Acolhimento, que decorrem na Escola Secundária Camilo Castelo Branco.

"Ela quer muito aprender a língua até para poder socializar", explica Marina Vale, a professora que lhe dá aulas duas vezes por semana. Na turma de Manjit estão outros 15 imigrantes, a esmagadora maioria jovens indianos.