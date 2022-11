Famalicão à espera de três mil atletas para meia maratona e corrida de 10 quilómetros

A meia maratona de Famalicão e corrida de dez quilómetros que se realizam já no próximo domingo, dia 27, esperam 3000 atletas. Este ano o percurso será "mais plano" e por isso as corridas serão "mais rápidas".

A meia maratona vai já na oitava edição, e a caminhada de seis quilómetros que usualmente se realizava ao mesmo tempo transformou-se, agora, numa corrida de dez quilómetros, em meio urbano. Um percurso que pode ser feito em caminhada por quem o desejar, segundo a organização, a cargo da Runporto e da Câmara de Famalicão.

"É um percurso bastante mais rápido", nota Jorge Teixeira, da Runporto, acrescentando que, por isso, o recorde de uma hora, cinco minutos e 15 segundos poderá ser batido já no domingo.

Dez quilómetros da meia maratona serão percorridos pelo centro da cidade, e os restantes serão calcorreados pela EN206 e pela EM 309. A partida e a chegada fazem-se na Avenida do Brasil e parque de estacionamento junto ao Citeve, tal como aconteceu em anos anteriores.

Para já, estão inscritas 2700 pessoas, mas Jorge Teixeira acredita que vai atingir as três mil dorsais.

A Câmara Municipal de Famalicão considera que a iniciativa está consolidada e, além do apoio logístico, atribui também um apoio financeiro para a realização da prova.

"É uma prova muito bem organizada, que atrai sempre um número significativo de atletas com resultados de elevado nível", avançou Pedro Oliveira, vereador do Desporto da Câmara de Famalicão.

Para o autarca trata-se de um projeto de "grande interesse" para o município, uma vez que representa uma modalidade emblemática para o concelho.

O vereador do Desporto salientou o grande número de provas organizadas por "parceiros" no concelho, e apontou que "antes do final de 2022" deverá haver novidades quanto à pista de atletismo que a autarquia quer construir.