Famalicão aposta em consultas de psicologia para jovens

Estudo sobre o bem-estar dos mais novos apontou caminhos a seguir. Vereadora da Saúde fala em ações de prevenção.

A Câmara de Vila Nova de Famalicão quer implementar consultas de psicologias para jovens e adolescentes, um projeto de saúde sexual e criar um plano de intervenção para a educação parental.

Estes são alguns das ações a levar a cabo ainda durante este ano, depois do estudo sobre o bem-estar dos jovens famalicenses em idade escolar. A investigação inquiriu 826 alunos dos 6º, 8º, 10 e 12º anos e, de acordo com a vereadora da Saúde da Autarquia famalicense, Sofia Fernandes, apesar de não apresentar nenhum indicador alarmante apontou caminhos a seguir para melhorar ou prevenir.

A necessidade de continuar a investir na educação para a igualdade de género e de melhorar a forma como os conteúdos didáticos são trabalhados na escola, assim como a relação com os professores, são aspetos que podem ser melhorados, segundo o estudo.

Isolamento

Por outro lado, salienta Joaquim Freitas, coordenador do estudo, o isolamento pedido pela pandemia, que trouxe consequências ao nível da socialização, é outro aspeto a ser destacado, tal como o tempo que cada jovem passa e frente aos ecrãs.

"O estudo deu-nos um conjunto de indicadores para anteciparmos problemáticas e criar ações de prevenção", notou o responsável. Nesse sentido, além das consultas de psicologia e da criação de um plano de intervenção para a educação parental, será também executado um projeto de intervenção em comportamentos aditivos.

A Autarquia quer ainda, em conjunto com escolas e instituições que se relacionem com adolescentes e jovens, promover o aconselhamento nutricional, realizar oficinas de formação, informação e capacitação e desenvolver campanhas de informação e prevenção na área da saúde mental.

Todas as ações serão acompanhadas por uma equipa de saúde juvenil. No entender da vereadora da Saúde, o objetivo é que estes projetos estejam no terreno ainda durante este ano de modo a que dentro de quatro anos possa ser realizada uma nova investigação.

A análise apontou indicadores como os hábitos alimentares e as práticas desportivas, a imagem do corpo, os comportamentos sexuais, os tempos livres e as tecnologias, o uso de substâncias aditivas, o ambiente familiar e as relações de amizade através de um inquérito anónimo.