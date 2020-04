Famalicão avança com plano de incentivo ao consumo de produtos locais

Alexandra Lopes Hoje às 10:10 Facebook

A Câmara de Famalicão quer implementar um Programa de Incentivo ao Consumo de Produtos Locais e Endógenos para contribuir para a atenuação das consequências económicas da atual crise.

O plano passa pela atribuição de uma distinção aos produtos e é através dessa diferenciação que cada empresa poderá usufruir de várias ações que contribuam para a promoção e alargamento da distribuição e comercialização.

As empresas candidatas ao selo têm de cumprir vários critérios, como por exemplo, pertencer ao setor agrícola ou alimentar e ter unidade produtiva em Famalicão. Depois de comprovado o cumprimento dos critérios regulamentares é atribuído o "Selo Made IN - Produto Local e Endógeno". Quem tiver este reconhecimento poderá integrar uma "estratégia de promoção coletiva de marcas e de identificação de produtos locais", beneficiar de campanhas de marketing e comunicação, integrar a rede colaborativa do município, e integrar um evento promocional pelo menos uma vez no ano.

O intuito é "criar condições" para o aumento da procura de produtos locais contribuindo para "contrariar" as dificuldades de comercialização dos produtos, "fomentar" novos modelos de distribuição e comercialização, valorizar os produtos endógenos e locais, e estimular o surgimento de novas ideias e conceitos de negócio.