Famalicão: Circo Contemporâneo do INAC no "Anima-te"

Hoje às 17:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Este domingo, dia 9 de agosto, há Circo Contemporâneo no palco do "Anima-te", o programa de verão promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Braga.

Os alunos do Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC) preparam-se para apresentar "Adamastor", uma performance dirigida artisticamente por António Franco de Oliveira e interpretada pelos alunos do primeiro ano do INAC, num ato criativo que pretende "refletir sobre os riscos do mundo presente, mergulhando no passado, para melhor interpretar o futuro".

"O circo sempre foi por excelência a eterna arte do risco. Através das metáforas presentes no gesto e no virtuosismo dos seus artistas, o circo sempre encarou o risco com a maturidade necessária para o desafiar, abraçar, minimizar e ultrapassar. A peça não pretende ser um ensaio sobre o medo e sobre os "gigantes adamastores" que nos intimidaram ao longo da nossa história. Muito pelo contrário, a peça propõe-se a ser um lugar repleto de esperança", pode ler-se na sinopse do espetáculo, cujo início está marcado para as 19 horas.

Leia mais em Fama TV