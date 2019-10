Famalicão com semana internacional para facilitar relações comerciais

Alexandra Lopes Hoje às 15:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante uma semana Famalicão quer reforçar a diplomacia económica com a realização da "International Week Famalicão", que decorre de 17 a 24 de outubro.

O objetivo é "dar visibilidade" à dinâmica internacional do município e "reforçar" os laços institucionais da autarquia, empresas e responsáveis diplomáticos.

Segundo Augusto Lima, vereador da Economia da Câmara de Famalicão, que promove a iniciativa, as relações com outros países têm vindo a ser trabalhadas por forma a que o concelho seja projetado internacionalmente e as relações comerciais das empresas facilitadas.

"Isto é fruto de um trabalho que começou em 2017 com este pelouro", referiu o autarca, notando que ao longo da semana serão realizadas várias iniciativas, e Famalicão vai receber um conjunto de estudantes oriundos de Liverpool que posteriormente poderão realizar o seu estágio profissional no concelho.

A semana começa com a realização de um roteiro económico e cultural pelo concelho, e engloba também uma festa intercultural pelas comunidades imigrantes de Famalicão, o Congresso Mundial do Têxtil, uma exposição sobre design têxtil e moda, e um "workshop".