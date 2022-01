Famalicão continua o mais exportador do Norte

O concelho de Famalicão continua a ser o mais exportador do Norte e o terceiro mais exportador do país, com um "saldo muito positivo" na balança comercial.

De acordo com os números do Anuário Estatístico da Região Norte relativos a 2020 as exportações do concelho famalicense ultrapassam 1,7 mil milhões de euros, sendo que a balança comercial apresenta um saldo positivo de 765 milhões de euros. No ano anterior a balança comercial de Famalicão era de 915 milhões de euros e as exportações ascendiam aos dois mil milhões de euros.

"Apesar da tendência de queda da economia devido à pandemia, Vila Nova de Famalicão conseguiu manter-se como um dos municípios que mais contribui para a economia nacional. Somos um território que produz, que trabalha, que não baixa os braços", refere o presidente da Câmara, Mário Passos. O autarca acredita na "resiliência e empreendedorismo dos famalicenses" para ultrapassar as dificuldades trazidas pela pandemia.

Entretanto, os números preliminares mensais do Instituto Nacional de Estatística relativos a 2021 apontam um crescimento de 23,86% nas exportações comparativamente ao mesmo período de 2020, e de 4,12% face a 2019. A nível nacional o crescimento situa-se em 15,2% face a 2020, e 1,5% face a 2019.

Das 15 mil empresas do concelho, as do têxtil e vestuário são as que maior peso têm nas exportações, seguindo-se o setor dos componentes automóvel, metalomecânica e o agroalimentar.