Famalicão dá acesso grátis a piscinas aos profissionais da "linha da frente"

São 3092 os profissionais da "linha da frente" que vão receber um "cartão de apoio" para acesso aos complexos de piscinas municipais do concelho de Famalicão atribuído pela Câmara Municipal.

Os cartões começam a ser distribuídos na quinta-feira, a bombeiros das corporações de Riba de Ave, Famalicão e Famalicenses, a profissionais de saúde dos hospitais de Famalicão e Riba D'Ave, centros de saúde e Cruz Vermelha de Ribeirão e polícias da PSP de Famalicão, da GNR de Famalicão, Joane, Riba de Ave e Polícia Municipal.

Este apoio contempla a distribuição de um cartão oferta com seis entradas gratuitas por mês num dos Complexos de Piscinas Municipais, onde poderão usufruir do período de regime livre ou de uma aula com acompanhamento técnico mediante marcação com o objetivo de "beneficiar todos os profissionais que estão na linha da frente do combate à Covd-19, proporcionando-lhes momentos desportivos".

O programa que foi lançado no início deste mês e prolonga-se em junho, julho e agosto.