Famalicão dá tablets a idosos de lares para permitir videochamadas

A Câmara de Famalicão vai oferecer tablets a todos os lares de idosos do concelho para permitir a realização de videochamadas entre os utentes e os familiares.

Os 23 equipamentos que vão ser distribuídos esta semana implicam um investimento de 2500 euros. O objetivo é evitar a "solidão" e um "isolamento ainda maior", permitindo uma "aproximação" entre os utentes e as respetivas famílias, explicou o presidente da Câmara de Famalicão, em nota enviada à imprensa.

"Sabemos o quanto é importante manter as comunicações e as relações com o exterior e sabemos que as vídeo chamadas são muitas vezes realizadas através de equipamentos pessoais dos funcionários", acrescentou.