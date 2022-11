Famalicão distingue projeto de reabilitação da moradia Quinta de São Tiago

O prémio Januário Godinho, promovido pela Câmara de Famalicão para promover a salvaguarda e valorização do património edificado, é entregue esta segunda-feira, ao projeto de reabilitação e ampliação da moradia Quinta de São Tiago, situada na União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim.

O prémio de 7 mil euros divide-se em 2 mil euros para o promotor e 5 mil para a equipa projetista e foi atribuído por unanimidade.

O projeto de arquitetura foi realizado por José Carlos Nunes Oliveira do gabinete NOARQ, NO Arquitetos Lda, a promoção da obra ficou a cargo da empresa MT & Costa Sociedade Imobiliária, Lda. e a construção a cargo da empresa Henrique Cunha, Lda.

O edifício, composto por dois pisos, tem uma matriz tradicional, com as características da região, é construído em blocos de granito e cobertura de águas em telha cerâmica. A casa muro com a rua adjacente apresenta um alçado embasado a granito com gateiras, janelas no piso superior e um pequeno painel de azulejo com a inscrição "Quinta de São Tiago".

A entrada para a moradia é feita através de telheiro, a partir do qual de chega a um espaço exterior que distribui para os vários acessos ao interior da habitação e também para o jardim e zona de lazer.

Foram feitas duas ampliações, a nascente e a poente, que adotaram linguagens diferentes, recorrendo a materiais como a pedra e madeira.

O Prémio Januário Godinho foi criado em 2017 com o objetivo de promover a salvaguarda e valorização do património edificado, assim como promover a divulgação do trabalho desenvolvido por projetistas, construtores e promotores. O prémio é bienal, sendo esta terceira edição referente a obras concluídas nos anos de 2019 e 2020.

Januário Godinho deixou várias obras em Famalicão entre as quais se destaca o edifício dos Paços do Concelho e o antigo Tribunal, o edifício para o Banco Português do Atlântico, em Brufe e várias construções na Quinta de Seara, propriedade do banqueiro Artur Cupertino de Miranda, o projeto da Casa Manuel Gonçalves, a Quinta de Compostela e a Têxteis Manuel Gonçalves.