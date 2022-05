Famalicão duplica equipas de intervenção permanente dos bombeiros

Hoje às 14:49 Facebook

As três corporações de bombeiros do concelho de Famalicão vão ter mais uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP). Cada uma - Bombeiros Voluntários de Famalicão, Bombeiros Voluntários Famalicenses e Bombeiros Voluntários de Riba de Ave - ficará assim com duas EIP.

As Equipas de Intervenção Permanente foram criados em 2009 através de um protocolo entre as corporações de bombeiros, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Autarquia, e garantem assistência em permanência: seja no caso de incêndios, acidentes, na urgência pré-hospitalar e ainda na minimização de riscos.

Até agora o apoio financeiro atribuído pela Câmara de Famalicão para o funcionamento das três equipas rondava os 105 mil euros anuais, um valor que vai duplicar com a criação de uma nova equipa em cada uma das três corporações do ​​​​​​​concelho.