Famalicão é a "locomotiva" do Norte na sustentabilidade

O concelho de Famalicão é uma "locomotiva" do Norte e do Ave ao nível da sustentabilidade. A ideia foi deixada esta segunda-feira por Ricardo Reis do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa (CESOP-Local) na apresentação do Índice de Sustentabilidade Municipal.

Os vários indicadores de desenvolvimento sustentável estão definidos a nível mundial e servem para as cidades cumprirem metas em setores como a erradicação da pobreza e da fome, saúde, desigualdades, ambiente e educação. O índice aponta o grau em que cada região está no cumprimento dos objetivos definidos.

Segundo Ricardo Reis, Famalicão tem um índice global (69,3) superior ao do Norte e do Ave, e também do nacional. Apesar disso, há indicadores que merecem mais atenção, como o caso das perdas de água no sistema de abastecimento, ainda que a média seja inferior à nacional.

Economia com ligeiro decréscimo

Já a economia teve um ligeiro decréscimo desde 2019, muito devido à pandemia e à guerra, notou o responsável. O consumo doméstico de energia, a elevada produção de lixo e a "estagnação e subida" da violência física, psicológica e sexual são alguns dos aspetos a melhorar.

Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão, adiantou que, apesar de "satisfeito" com os indicadores positivos, já há ações a decorrer para melhorar os menos bons, como é o caso do grupo de trabalho para a ação climática e do projeto piloto de recolha de bio resíduos.