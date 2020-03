Famalicão fecha serviços e define plano de apoio a quem está em isolamento

Alexandra Lopes Hoje às 17:44 Facebook

A Câmara de Famalicão encerrou ao público todos os serviços municipais de atendimento presencial, e todos os espaços desportivos, bem como parque infantis municipais, vedados ou não.

A realização da feira semanal e do mercado municipal está circunscrita à área da alimentação, estando suspensas todas as outras atividades. A Autarquia está a definir um plano de atuação para apoiar os famalicenses em situação de isolamento e carência económica.

Os equipamentos públicos já tinham sido encerrados, mas na sequência do covid-19 passaram ser também abrangidos os serviços de atendimento presencial, sendo que este terá de ser feito obrigatoriamente por telefone ou email. A agenda de animação cultural e social do município também está suspensa.

Em comunicado, a Câmara de Famalicão adianta que os trabalhadores municipais, nos casos em que as funções o permitam, passam a regime de trabalho à distância, nomeadamente teletrabalho. Também acrescenta que "os serviços municipais essenciais permanecem ativos na sua máxima operacionalidade, nomeadamente a Proteção Civil, Ação Social, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Ambiente, entre outros.

Entretanto, o plano de atuação para apoiar quem está em isolamento e tem carência económica será concretizado através da rede social com suportes nomeadamente ao nível da alimentação, saúde e apoio psicológico.

O mesmo documento acrescente que, por outro lado, serão "garantidas" as refeições escolares a todos os alunos beneficiários dos escalões A e B em regime de "take away", embora a inscrição prévia seja obrigatória. Esta medida será implementada em articulação com agrupamentos de escolas, associações de pais e juntas de freguesia.