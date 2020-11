GNR encontra idosa caída na banheira de casa em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 16:53 Facebook

Uma idosa de 73 anos foi transportada ao hospital ao início da tarde desta terça-feira, depois de ter sido encontrada caída no interior da sua habitação na Travessa da Raposeira, em Telhado, Famalicão. Estava consciente e tinha um traumatismo numa perna.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, um vizinho terá estranhado que as janelas da casa onde a vítima reside sozinha estivessem abertas tão cedo e não a ver no exterior desde sábado.

"Ela não costuma abrir as janelas tão cedo e costumo vê-la a limpar no exterior da casa", contou José Vieira, acrescentando que estranhando esta ausência foi tentar perceber se estava tudo bem. "Fui ver se via alguma coisa ou se ela estava pelo quintal, e reparei que havia sacos de pão de três dias caídos", disse ao JN.

O vizinho alertou uns primos, já que a idosa mora sozinha e os filhos estão no estrangeiro, e também a GNR, que se deparou com a mulher caída na banheira mas consciente. Fonte oficial do comando da GNR de Braga disse ao JN que a queda poderá ter acontecido esta terça-feira.

Segundo o vizinho, a idosa estava aparentemente bem e antes de ir ao hospital ainda falou com familiares ao telefone. "Quando saiu levantou-me a mão", notou José Vieira.

Os Bombeiros Famalicenses transportaram a vítima ao hospital de Famalicão.