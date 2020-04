Famalicão já juntou 37 mil euros para gastar em material de proteção

Alexandra Lopes Hoje às 15:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O município de Famalicão tem recebido várias doações em dinheiro e materiais de proteção individual destinados a auxiliar as instituições do concelho que estão "na linha da frente" do combate à Covid-19.

Para já, a conta solidária aberta pelo município amealhou 37 mil euros, que estão a ser gastos em material de proteção individual para as "equipas de profissionais que estão na primeira linha de combate ao Covid-19". Recorde-se que a Câmara Municipal decidiu abrir uma conta solidária atendendo à intenção manifestada por empresas e empresários em fazer donativos monetários. Entretanto, com o dinheiro doado, já foram adquiridos 450 fatos reutilizáveis, aventais cirúrgicos, viseiras e máscaras.

Além das dádivas em dinheiro, há empresas, clínicas, universidades, agrupamentos de escolas e particulares que fizeram várias doações de material de proteção, distribuído pelas instituições do concelho.

Segundo a Autarquia, o diagnóstico de necessidades está "permanentemente atualizado diretamente pelas próprias instituições". O gabinete de crise para o Covid-19 reúne entidades de segurança, saúde e socorro do município.