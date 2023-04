Famalicão quer concessionária de transportes públicos penalizada por incumprimento

A Câmara de Famalicão aprovou, esta quinta-feira, em reunião do executivo municipal aplicar uma penalização no valor de 15 mil euros à concessionária do transporte público rodoviário do concelho por incumprimento contratual.

Para a aplicação destas sanções pecuniárias o município evoca aspetos como a supressão de autocarros e o incumprimento de horários assim como a utilização de veículos que "violam o limite de idade da frota".

De resto, já em fevereiro a Câmara apontava estas falhas à concessionária, a Transdev. Na altura, a empresa confirmou "algumas falhas" e justificou-as com a "escassez de motoristas" referindo que estavam a recorrer a mão-de-obra estrangeira.

PUB

A autarquia adiantou na mesma época que das 50 linhas de transporte contratadas a concessionária estava a cumprir apenas 40 havendo também autocarros de 1992 a circular quando a "idade máxima prevista é de 240 meses". A numeração das linhas não estava a ocorrer, apontou ainda o município.

Entretanto, segundo Mário Passos, presidente da Câmara desde o início do ano que o serviço sofreu algumas melhorias e está a "evoluir". "Temos reuniões sistemáticas com a Transdev", afirmou.

Apesar disso, entende que o não cumprimento do contrato justifica a aplicação de sanções. "Podíamos denunciar o contrato mas não tínhamos transportes", disse notando que optou pela "via da negociação e da pressão, evitando a litigância porque tribunais não resolvem os problemas de um dia para o outro".

O JN tentou obter uma reação da Transdev às sanções pecuniárias aprovadas pelo município famalicense mas até ao momento não obteve resposta.