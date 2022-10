Famalicão quer pôr mais idosos a fazer exercício

A Câmara Municipal vai ampliar as piscinas de Famalicão para poder alargar o programa desportivo destinado aos mais velhos, o "Mais e Melhores Anos". Atualmente são 4200 os seniores que beneficiam de atividades desportivas como hidroginástica, ginástica funcional, pilates ou ioga.

"Mas há pessoas que não têm beneficiado e queremos que tenham essa possibilidade", notou Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão esta segunda-feira, na apresentação dos resultados do programa e do Boletim de Saúde Física da Pessoa Idosa. Por isso, o projeto para a ampliação das piscinas já está em marcha e "em breve" serão apresentadas as Academias Seniores, cujo objetivo é que os idosos realizem atividades diversas com o objetivo de "melhorara a saúde física e mental".

Entretanto, segundo um estudo realizado pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto os participantes no "Mais e Melhores Anos" apresentam indicadores superiores ao nível da força, dos síndromes geriátricos e toma de medicamentos do que a média de referência do país.