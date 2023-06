Famalicão quer ser Cidade Europeia do Desporto em 2025. A candidatura foi apresentada este domingo pela Câmara e assenta nas mais de duas dezenas de associações que promovem 78 modalidades desportivas com mais de 50 mil participantes e nos programas desportivos municipais.

"Apresentamos a nossa candidatura porque somos um território desportivo por excelência. O desporto faz aqui parte do dia a dia de todas as gerações", notou Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão.

"Somos e seremos cada vez mais um território que respira desporto", acrescentou o autarca que enumerou todos os programas municipais dedicados ao exercício físico. E anunciou o início de mais um, o "Mamãs Saudáveis", em setembro e vai promover o desporto para grávidas.

Quem já não dispensa a atividade física são José Ferreira e Maria Maia de 75 e 73 anos, respetivamente. Há vários anos que praticam yoga, pilates e hidroginástica, no âmbito do programa de desporto sénior da autarquia. "Desde de que começamos sentimo-nos muito mais ativos", diz o casal.

"Quando trabalhávamos não havia tempo mas agora além dessas modalidades também fazemos danças de salão", notam.

Concelho conta com quatro piscinas municipais, sete campos de ténis, 32 polidesportivos e uma via ciclopedonal

E é para ter uma vida ativa como a que o casal fala que Helena Martins de 26 anos começou, há cerca de um ano e meio, a correr no "Famalicão em Forma" (dedicado à corrida e à marcha). Confessa que já lhe ganhou o gosto. "Já fiz uma meia maratona e ganhei o gosto de correr, muito porque fui motivada pelo professor", diz.

Para suportar estes e outros programas e as atividades associativas o município conta com quatro piscinas municipais, sete campos de ténis, 32 polidesportivos e uma via ciclopedonal. Em concurso público está uma pista de atletismo.

A verba destinada pelo município ao desporto nos últimos três anos quase duplicou, adiantou o edil acrescentando que durante este ano o orçamento municipal reserva quase oito milhões de euros para o setor. "Somos um território desportivo por excelência", repetiu.