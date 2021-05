Famalicão: utilizavam computador para criar novas chaves eletrónicas para roubar carros

Hoje às 17:00 Facebook

Um homem, de 36 anos, foi detido em flagrante anos por furto, desmantelamento e recetação de veículos, no concelho de Vila Nova de Famalicão, em Braga.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês, os militares da Guarda Nacional Republicana apuraram que o modus operandi dos furtos consistia na utilização de um software instalado nos computadores portáteis, com conexão a um aparelho de diagnóstico On Board Diagnostics (OBD), sistema este que, ligado à central eletrónica de uma viatura, permite a leitura e transmissão de diversos tipos de dados, permitindo desta forma que fosse codificada uma nova chave que iria ser usada para furtar as viaturas.

