Famalicão vai criar programa de consultas de psicologia acessíveis para jovens

O município de Famalicão vai criar um programa de consultas de psicologia mais acessíveis para os mais jovens. Começa a funcionar já no início do próximo ano, no Centro Multimodal de Transportes e vai ser concretizado em parceria com a LIPAC - Liga de Profilaxia e Apoio Comunitário.

Este investimento na saúde mental consta no Plano de Investimentos para a Coesão Social 2023, que prevê um investimento total de 16,3 milhões de euros em apoios diretos ou indiretos à habitação, alimentação, educação, saúde, desporto e ambiente.

Na área da saúde está previsto um investimento de 160 mil euros repartidos por produtos de apoio e ajudas técnicas e para o projeto de saúde oral.

"Grande parte dos investimentos que fazemos é canalizado para respostas concretas às necessidades das pessoas, seja através de apoio direto aos famalicenses, seja por via de apoio ao tecido institucional", diz Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão.

O apoio às instituições que fornecem refeições solidárias, as lojas sociais e os cabazes alimentares fazem parte do apoio alimentar que vai absorver 620 mil euros.

No primeiro trimestre de 2023, será apresentada a rede de Academias Sénior que está incluída no pacote de investimentos destinados para a intervenção social e comunitária no valor total de 3,1 milhões de euros.

Para o ambiente serão canalizados 360 mil euros, traduzidos em apoios nas tarifas sociais da água, saneamento, resíduos, famílias numerosas e cheque veterinário.

O autarca considera que "o desporto é fundamental para a saúde, a qualidade de vida e a coesão social e territorial de Famalicão. Por isso, no próximo ano a Autarquia vai investir 2,4 milhões de euros na área desportiva, seja nos apoios às modalidades federadas ou não federadas, seja nos programas municipais de promoção do desporto.

"Trata-se de um grande investimento, com retorno assegurado, como já vários estudos apontaram e que queremos reforçar", afirma.

Para os transportes estão destinados 2,8 milhões de euros e 4,6 milhões de euros para a educação como apoios sociais, à compra do material escolar e às refeições escolares.

Entretanto, na área da habitação, eleita como uma "prioridade" por Mário Passos vão ser aplicados 725 mil euros no programa de apoio às rendas e obras em casa "Casa Feliz", taxas sociais e implementação da estratégia municipal de habitação.

"Queremos continuar a ser um espaço de oportunidades e de futuro. Um território coeso com comunidades vivas e fazendo deste, juntos, o nosso lugar", conclui Mário Passos.