Famalicão vai ter Centro de Recursos Educativo e Desportivo para trabalhar a inclusão

É já em setembro que começa a funcionar o Centro de Recursos Educativo e Desportivo de Famalicão, duas estruturas destinadas à inclusão, a ser instalado nas antigas instalações da Didáxis de S. Cosme.

O centro pretende fornecer aos alunos e aos cidadãos com deficiência que queiram praticar desporto competências através de ações de formação e qualificação, treinos específicos de acordo com a sua aptidão e um conjunto de terapias multidisciplinares. Os clubes poderão captar aqui atletas para o desporto adaptado, estando o centro preparado para acolher quem já tenha abandonado a competição no sentido de lhe "assegurar saúde e bem-estar".

A nível educativo o intuito é que os alunos com deficiência continuem a desenvolver as suas competências dando-lhes "respostas terapêuticas diferenciadoras", estabelecer "linhas de comunicação para a vida pós-escola".

A nova estrutura vai funcionar em articulação com escolas, instituições e famílias e contando com a parceria de universidades, nomeadamente do Minho para que haja uma investigação/ação personalizadas para cada atleta e aluno.

O presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, considera que o centro "é uma ferramenta ao serviço da discriminação positiva" para que todos tenham condições iguais. Acrescentou que se trata de uma plataforma que pode receber "dadores de recursos" que serão partilhados com a comunidade, e destacou a importância da colaboração das universidades no projeto.