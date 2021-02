Famalicão vai ter rede de trilhos pela natureza

Alexandra Lopes Hoje às 12:37 Facebook

O concelho de Famalicão vai ter uma Rede de Trilhos da Natureza com um total de 62,3 quilómetros, divididos por quatro percursos previamente definidos. Trata-se de um investimento de cerca de 104 mil euros com financiamento de 85% do Programa Operacional Norte, que a Autarquia prevê que esteja concluído no final do ano.

Os trilhos vão passar ao longo dos rios Este, Ave e Guisande. O percurso Portas da Vila é circular, tem 17,5 quilómetros e desenvolve-se em torno de Famalicão percorrendo o núcleo urbano, desde o Penedo da Moura, na freguesia de Mogege até ao monte de Santa Catarina, em Calendário e até à ciclovia.

O trilho Nine-Arnoso, com 14 quilómetros percorre os vales dos rios Este e Guisande, e os Caminhos do Ave engloba 15,8 quilómetros ao longo do rio Ave desde o Parque de Lazer Calça Ferros, em Pedome até à ponte sobre o rio, passando por Oliveira de S. Mateus, Oliveira de Santa Maria, subindo à capela de Santa Tecla e regressando a Pedome.

Em Gondifelos, o trilho é de 15 quilómetros e desenvolve-se pela zona de Gemunde e o Castro de Penices, sendo que uma parte do percurso faz-se pela via ciclo pedonal Póvoa de Varzim - Famalicão.

A primeira fase, que a Autarquia prevê que arranque até final de junho, contempla a limpeza, arranjo e recuperação de percursos. A segunda fase consiste na sinalização e homologação. A Câmara de Famalicão prevê que a rede de trilhos esteja concluída no final do ano.

"A rede de percursos estrutura a oferta de um produto turístico, em articulação com os ativos culturais e naturais existentes, e com a oferta de alojamento local e restauração", adianta o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha.

O autarca acrescenta que "o esforço do investimento" se justifica "pela qualidade paisagística de que usufruem, a distribuição geográfica e localização dos trilhos", proporcionando também "um desenvolvimento mais coeso e em rede dos aglomerados rurais, como estrutura de uma oferta turística especifica, mas com necessidade de promoção".