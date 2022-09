Famalicão/Joane espera 2000 atletas e acolhe Campeonato Nacional de Estrada 

A prova Famalicão/Joane, que se realiza a 2 de outubro, espera este ano cerca de dois mil participantes. A iniciativa acolhe o Campeonato Nacional de Estrada, num percurso de 10 quilómetros, com partida e chegada ao Parque da Ribeira, em Joane.

O bike tour continua no seu formato, com o percurso de Famalicão até Joane, às 9 horas. A caminhada entre Vermoim e Joane realiza-se às 10 horas.

"O percurso vai agradar aos atletas, é rápido apesar de não ser totalmente plano. Vai dar excelentes resultados", apontou o presidente da Associação de Atletismo de Braga, Manuel Pacheco, na apresentação da iniciativa, na manhã desta terça-feira, na Câmara de Famalicão.

PUB

O responsável pelo atletismo distrital aproveitou para lançar o repto à Federação para que o campeonato nacional de estrada se mantenha dois anos sob a mesma organização de modo a aproveitar a experiência. "Havendo interesse, quem sabe este tipo de organização possa ser atribuída por dois anos. É um desperdício criar uma estrutura e depois não haver aproveitamento da experiência", notou.

Na resposta, Jorge Vieira, presidente da Federação de Atletismo, disse que não era algo impossível, contudo, apontou que há candidaturas de diversas autarquias para a organização da prova.

A iniciativa conta com o apoio logístico e financeiro da Câmara de Famalicão, cujo vereador do Desporto, Pedro Oliveira, salientou as diversas provas de atletismo que são realizadas no concelho. São mais de 30 as competições realizadas durante o ano. Destacou ainda o número de atletas que praticam a modalidade em Famalicão mas não avançou datas para que a pista de atletismo prevista para o concelho esteja pronta.

O projeto da pista de atletismo está a ser revisto e será lançado o concurso público para a obra. "É uma infraestrutura fundamental para continuarmos o desenvolvimento da modalidade no ​​​​​​​concelho com mais clubes e mais atletas a participar em provas", adiantou.