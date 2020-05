Feira de Joane reabre no sábado

Alexandra Lopes Hoje às 12:12 Facebook

A feira semanal da vila de Joane, no concelho de Famalicão, reabre no sábado, com controlo de entradas e obrigatoriedade do uso de máscara. O recinto tem 7000 metros quadrados onde estarão cerca 180 feirantes dos vários setores.

"Tivemos de fazer novas marcações para que as distâncias fossem cumpridas e desenhar novos corredores, que impõem um sentido obrigatório à circulação das pessoas para evitar que elas se cruzem", explicou António Oliveira, presidente da Junta de Joane.

Além disso, adianta que o uso de máscara será obrigatório assim como a higienização das mãos e a distância social, sendo que cada comerciante terá de ter disponível luvas descartáveis para os consumidores e um caixote do lixo onde estas sejam colocadas.

Também as entradas no recinto serão controladas. "Será dado um ticket a cada clientes por forma a controlar o número de pessoas que entra e sai", acrescentou, referindo que o controlo será feito por uma empresa de segurança privada.

Entretanto, refere o autarca, foi implementado um plano de contingência e a higienização do espaço já foi feita, e vai ser intensificada passando a ser realizada no final da feira e à quinta-feira.