Feiras vão continuar a realizar-se em Famalicão

A feira semanal de Famalicão, que se realiza às quartas-feiras vai continuar a realizar-se por estarem "verificadas e acatadas as condições de segurança e o cumprimento das orientações definidas pela Direção Geral de Saúde".

"Quer na feira semanal, quer no mercado municipal será solicitado à Polícia de Segurança Pública e à Polícia Municipal um reforço do seu dispositivo de prevenção e fiscalização da utilização de máscara no espaço público por parte dos consumidores e vendedores, verificação do distanciamento social e demais medidas de segurança definidas quer no Plano de Contingência, quer nas orientações da Direção Geral de Saúde", refere o autarca de Famalicão, Paulo Cunha, no despacho que permite a continuação da feira.

As restantes feiras que se realizam no concelho, em Joane, Landim, Oliveira S. Mateus e Riba de Ave, também podem realizar-se estando "verificadas as condições de segurança e o cumprimento das orientações definidas pela DGS, nomeadamente a existência de um Plano de Contingência devidamente divulgado".

Em comunicado, a autarquia de Famalicão nota que nestas freguesias a fiscalização compete à GNR e à Polícia Municipal, pelo que os presidentes da ​​​​​​​junta , "devem solicitar reforço do seu dispositivo de prevenção e fiscalização da utilização de máscara no espaço público por parte dos consumidores e vendedores, verificação do distanciamento social e demais medidas de segurança definidas quer no Plano de Contingência, quer nas orientações da Direção Geral de Saúde".