Festas Antoninas acontecem se "condições sanitárias permitirem"

A Câmara de Famalicão anunciou a realização das festas Antoninas "possíveis", de 4 a 13 de junho, preenchidas sobretudo por momentos musicais, com nomes como Miguel Araújo e Zé Amaro.

Está programada mais de uma dezena de concertos a decorrer no Parque da Devesa, numa área limitada e condicionada às condições impostas pela Direção-Geral da Saúde.

O PS de Famalicão já veio colocar várias questões sobre o assunto, nomeadamente quanto à situação pandémica que se vive, e dizer que a realização das Antoninas esconde "interesseiras intenções". "Ou melhor: bem-intencionados, mas arriscados desejos ditados pelo calendário eleitoral", lê-se num comunicado enviado à imprensa.

"Eleitoralista é o comunicado do PS que quer dramatizar a iniciativa que está a ser planeada. O PS, por questões eleitoralista, preferia que não houvesse Antoninas", atirou o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, no final da reunião de Câmara, quando confrontado com a crítica.

O autarca esclareceu também que o programa anunciado é apenas um planeamento das festas do concelho em versão reduzida, que pode ser alterado em função da evolução da pandemia.

"Estamos a planear a atividade se as condições sanitárias permitirem, senão abortamos o processo", afirmou Paulo Cunha, notando que a situação será revista semana a semana. "Acreditamos que é possível mas se houver noção de algum risco, a Câmara saberá recuar e cancelar qualquer um dos momentos previstos", acrescentou.

O presidente da Câmara de Famalicão considera que têm de ser dados passos "no sentido da retoma", ainda que, "cautelosa", e admite que seria "mais fácil cancelar tudo".

Os espaços de festa estarão divididos por três zonas distintas. A zona de alimentação, que funcionará ao postigo, estará nos terrenos da antiga central de camionagem e os divertimentos estarão instalados no parque de estacionamento do Lago Discount, em Ribeirão.

Além do concerto de Miguel Araújo no dia 4 de junho e de Zé Amaro no dia 22, vão também atuar nos restantes dias de festa a Banda Myllenium, Pedra D"Água, Banda de Música de Riba de Ave, Banda de Música de Famalicão, Maria do Sameiro, Banda Fammashow, Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense e os Folc D"Ave.

Do programa fazem ainda parte as exposições "Marchas Antoninas, "As cascatas de Santo António" e "Festas Antoninas. Entre o Sagrado e o Profano".

A missa em honra de Santo António será às 17 horas, do dia 13, e terá transmissão digital.