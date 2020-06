Festas Antoninas assinaladas nas redes sociais

Alexandra Lopes Hoje às 12:41 Facebook

A Câmara de Famalicão está a assinalar as festas da cidade através da emissão de registos nas redes sociais. As Antonias foram canceladas por causa da pandemia, e por isso, este ano não se vive o ambiente de festa habitual da romaria.

"A pandemia da Covid-19 anulou os divertimentos, as marchas, os desfiles, os concertos, as provas desportivas e as sardinhadas, mas não anulou a memória", refere a Autarquia em nota enviada à imprensa.

Por isso, até ao dia 13 de junho, as várias plataformas digitais do município vão evocar a "história" com vários "momentos e registos das festas". Na grande noite das Antoninas, a 12 de junho, dia das marchas populares, a Câmara Municipal vai exibir "um best-off dos últimos anos com a prestação das três melhores marchas de cada ano".

No dia 13, às 9 horas, será celebrada a missa em honra de Santo António, na capela do santo padroeiro, no centro da cidade, e será transmitida através do Facebook do município, da Arquidiocese de Braga e da paróquia de Antas, que já fez saber que a lotação da capela é de 50 pessoas. Alerta ainda, para a proibição da permanência de pessoas em pé ou aglomeradas na rua.

A benção e distribuição do pão de Santo António também não se realizará, mas será benzido durante a celebração um "pão simbólico".