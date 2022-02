Festival de teatro junta grupos de todo o país em Famalicão

Hoje às 10:54 Facebook

Começa no próximo sábado o Festival de Teatro Amador Terras de Camilo que junta 13 companhias de teatro no palco do Centro de Estudos Camilianos, em Seide S. Miguel, no concelho de Famalicão,

O festival é organizado pelo Grtutaca - Grupo de Teatro Amador Camiliano com a colaboração da Casa e Camilo e Centro de Estudos Camilianos e vai contar com sessões aos sábados às 21.30 horas e aos domingos às 16 horas.

A iniciativa arranca com a inauguração da exposição "Máscaras e Caretos", no dia 26, pelas 16 horas, na Casa da Junta. A mostra junta trabalhos das crianças do jardim de infância e escola básica de Seide, jardim de infância de Lagoa, Grupo Infantil e Juvenil de Santiago de Gavião e Grupo Infantil e Juvenil de Danças e Cantares de Joane.

Às 21.30 horas sobre ao palco a peça "O Casamento" de Nikolai Gogol, pelo grupo de teatro "A Flor de Aldriz", de Santa Maria da Feira.

Pelo palco do Centro de Estudos Camilianos vai ainda passar o Grupo Dramático Recreativo da Retorta (Valongo) e o Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim - NUTEACV (Famalicão), com "A importância de ser Ernesto" de Oscar Wilde e "O Regresso das Vaginas" do NUTEACV, respetivamente. Mas, até 30 de abril, serão muitas as pelas a apresentar, pela mão de grupos e teatro de todo o país.

O Grutaca encerra o festival com a peça "Entre a Flauta e a Viola" de Camilo Castelo Branco.

Os espetáculos têm entrada livre.