Fim das obras no centro de Famalicão adiado pela quarta vez

A conclusão da obra de renovação do centro urbano de Famalicão foi adiada para o próximo dia 20 de agosto. É a quarta vez que o prazo de conclusão da empreitada é prorrogado.

Os trabalhos deviam ter ficado concluídos no último dia de julho, mas isso não aconteceu, tal como o JN tinha noticiado. Agora, o construtor pediu mais 60 dias para concluir a obra, mas a Câmara Municipal não aceitou e deu 20 dias para que o empreiteiro possa terminá-la.

"Solicitei aos serviços técnicos da Câmara que desenvolvessem as diligências para sabermos o que era razoável e se havia razoabilidade em prorrogar algum tempo, mas transmitiram que porventura podia haver necessidade de cerca de 20 dias. Acatei o parecer técnico e prorroguei ate dia 20 de agosto", afirmou Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão. "Transmiti às empresas que não estava disponível para prorrogar por mais tempo nenhum e disseram-me que iriam encetar esforços para terminar a obra até 20 de agosto", continuou.

A renovação do centro da cidade famalicense deveria estar concluída no passado mês de outubro, mas foi adiada para abril. Entretanto, um novo adiamento atirou o fim da empreitada para o final de junho, o que também não se verificou. Uma nova prorrogação ditou que o centro urbano estaria pronto a 1 de agosto. Uma data que também não foi cumprida.

Um "erro técnico" na construção da pala do edifício do parque D. Maria II e a inexistência de cadastro das infraestruturas existentes no subsolo devido à antiguidade das mesmas foram motivos apontados para os sucessivos adiamentos.

Com os trabalhos a mais e a revisão de preços, o valor da obra subiu para cerca de 8,6 milhões de euros, um milhão de euros mais do que o preço pelo qual foi contratada.

Entretanto, a Autarquia criou uma unidade de gestão do centro urbano que será a responsável por todas as questões do centro da cidade, desde o estacionamento até ao ruído.