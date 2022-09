Fim das obras no centro de Famalicão divide executivo

Alexandra Lopes Hoje às 19:58 Facebook

Presidente da Câmara de Famalicão diz que está "99,9% pronta" mas a oposição discorda. Prazo de conclusão foi adiado quatro vezes.

O presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos (eleito pelo PSD-PP), afirmou esta quinta-feira que a obra de renovação do centro da cidade está "99,9% pronta". "Faltam umas retificações, mas todo o espaço já está a ser usufruído pelas populações", acrescentou no final da reunião do executivo.

Os vereadores socialistas consideram que as obras não estão finalizadas. "Basta uma simples volta pelo centro da cidade para perceber que há vários locais onde as obras não estão concluídas", afirmou Paulo Folhadela.