Foco de Covid-19 num segundo lar de Famalicão

A Câmara Municipal de Famalicão confirma a existência de um foco de infeção de Covid-19 na residência para idosos do Centro Social de Bairro.

Uma utente do Centro Social de Bairro, em Famalicão, foi transportada na passada terça-feira para o hospital com sintomas de infeção pelo novo coronavírus. O resultado do teste foi positivo para Covid-19.

Segundo o JN apurou, outros idosos do lar apresentam sintomas.

A autarquia aguarda os resultados dos rastreios que estão a ser feitos aos utentes para decidir o que fazer.

O JN está desde quinta-feira a tentar contactar os responsáveis desta residência para idosos para obter mais esclarecimentos mas ainda não teve resposta.

Recorde-se que há um outro foco de infeção de Covid-19 na Residência Sénior Pratinha em Cavalões, em Famalicão, onde 22 utentes e dez funcionários estão infetados.