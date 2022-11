Fogo em garagens destrói dois carros e assusta moradores

Um incêndio nas garagens de um prédio na rua Daniel Santos, no centro da cidade de Famalicão, destruiu duas viaturas e assustou moradores.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o incêndio começou poucos minutos depois das 20 horas e o alerta foi dado para uma viatura que estaria a arder. Arderam dois carros.

Com o incêndio, os elevadores do edifício pararam pelo que alguns moradores do prédio tiveram de resgatados. Duas pessoas foram assistidas no hospital por inalação de fumos e não há, para já, registo de mais feridos.

PUB

Pelas 22 horas, o incêndio estava já extinto e os bombeiros comearam a fazer a extração do fumo.

No local estiveram os Bombeiros Famalicenses e a PSP de Famalicão.