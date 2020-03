Gaivota voou da Islândia para as margens do Rio Ave

Hoje às 18:07 Facebook

A margem das Pateiras do Ave, localizada na freguesia de Fradelos, em Famalicão, foi alvo de uma visita inesperada este inverno. A gaivota-de-asa-escura, anilhada na Islândia, em julho de 2019, escolheu a paisagem protegida do concelho de Famalicão, a mais de 2500 quilómetros da sua origem, para passar a estação mais fria do ano.

A espécie já "foi observada duas vezes em Matosinhos e, desde novembro passado, que tem estado pela Bacia do Ave, tendo sido vista em Vila do Conde e, mais recentemente, em Fradelos. Depois desta temporada no litoral norte de Portugal, é provável que em breve volte à Islândia para uma nova época de reprodução", lê-se no comunicado da Câmara Municipal de Famalicão.

