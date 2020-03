Grupo de profissionais do Hospital de Famalicão em isolamento

JN/Agências Hoje às 18:09 Facebook

Um grupo de profissionais de saúde do Hospital de Vila Nova de Famalicão está em isolamento depois do contacto com dois casos suspeitos de Covid-19, confirmou à Lusa fonte daquele equipamento, pertencente ao Centro Hospitalar do Médio Ave.

Segundo a fonte, trata-se de profissionais que estiveram em contacto com dois pacientes que se dirigiram ao serviço de urgência, após sintomas de infeção pelo coronavírus.

"Perante a suspeita, ainda não confirmada, foram tomadas as medidas tidas por necessárias para proteção de profissionais e utentes", disse a mesma fonte.

Entre os profissionais estão médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico, não tendo sido possível confirmar o número de pessoas postas em isolamento.