Hélder Pereira candidata-se ao CDS-PP de Famalicão

Hélder Pereira, atual vereador da Câmara de Famalicão, vai candidatar se à liderança da concelhia do CDS-PP famalicense. Propõe-se a liderar um "projeto de continuidade ao trabalho feito até aqui".

"Pretendemos nos próximos dois anos fomentar a relação de proximidade com as bases do partido, com os militantes e com os famalicenses que se reveem no CDP-PP", lê-se na nota enviada à imprensa onde anuncia a sua candidatura. Acrescenta que pretende "trazer para a discussão política questões e temas fundamentais para o nosso futuro coletivo, como o ambiente, a habitação, a política de juventude, a ação social, a saúde e a economia".

O candidato à concelhia de Famalicão quer ainda "promover e dinamizar grupos de trabalho" para auscultar as pessoas e "trazer para a discussão política propostas capazes de desenvolver ainda mais o território". As eleições acontecem no próximo dia 2.