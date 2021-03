Homem de 47 anos morre em acidente de trabalho em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 17:18, atualizado às 17:40 Facebook

Um homem de 47 anos morreu, esta quarta-feira à tarde, num acidente de trabalho numa metalúrgica em Ribeirão, Famalicão.

A vítima ainda foi socorrida pela VMER de Famalicão e pela Cruz Vermelha de Ribeirão mas o óbito acabou por ser declarado no local.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o operário estaria a trabalhar num torno quando foi atingido por um ferro.

No local estiveram a GNR de Famalicão e a Autoridade para as Condições do Trabalho, que vai agora investigar as causas do acidente.