Homem encontrado morto há "alguns dias" em casa

Um homem com 63 anos foi encontrado morto no interior da casa onde residia, em Antas, Famalicão, ao início da tarde deste sábado.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o homem morava sozinho há cerca de seis anos, altura em que a mãe morreu. Contudo, os vizinhos estranharam não o verem há já alguns dias e alertaram as autoridades e os bombeiros, que acabaram por encontrar o homem já cadáver, no quarto.

Fonte dos bombeiros disse ao JN que o corpo de Armando Costa apresentava "sinais de decomposição", pelo que estaria morto há "alguns dias".

O corpo foi transportado para a morgue do hospital de Famalicão. Não há indícios de crime.

Os Bombeiros de Famalicão e os Famalicenses estiveram no local assim como a PSP de Famalicão.