Homem ferido com gravidade num choque entre mota e carro

Um homem sofreu vários traumatismos numa colisão entre uma mota e um carro na manhã desta terça-feira, na estrada municipal 573, em Abade de Vermoim, Famalicão. Do sinistro resultou uma outra vítima com ferimentos considerados ligeiros.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o ferido que inspira mais cuidados foi assistido no local pelos Bombeiros de Famalicão e pela equipa da VMER do hospital local, e transportado ao hospital de S. João, no Porto. O outro ferido foi assistido no hospital de Famalicão.

No local esteve a GNR de Famalicão.