Um homem de 54 anos morreu na noite desta terça-feira, depois de ter sido atropelado por um carro na Avenida Portas do Minho, na freguesia de Ribeirão, em Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, Horácio Silva foi socorrido no local pelos Bombeiros da Trofa, que passavam no local naquela altura.

Foi transportado ao Hospital de Famalicão, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer.

A vítima residia na freguesia de Ribeirão.