Alexandra Lopes Hoje às 22:53, atualizado às 23:28

Um homem de 53 anos morreu atropelado, na noite deste domingo, em Vale de S. Martinho, Famalicão.

A ​​​​​​​vítima, residente perto do local do acidente, ainda foi socorrida pela VMER de Famalicão e pelos Bombeiros Famalicenses mas acabou por sucumbir no local.

Segundo testemunhos no local, o homem, que deixa mulher e dois filhos, um deles menor, estaria a andar de carrinho de rolamentos numa descida quando foi colhido por um carro.

No local está o Núcleo de Investigação em Acidentes de Viação da GNR.