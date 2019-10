Homem morre atropelado numa passadeira em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 22:05 Facebook

Um homem de 61 anos morreu na noite deste domingo, depois de ter sido atropelado na rua de S. Julião, em Calendário, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu apurar, o homem estaria a atravessar a rua, na passadeira, quando foi colhido por um carro. "Devia ter ido buscar o jantar à churrasqueira", avançou uma vizinha. "Ouvi um estrondo e foi quando me apercebi do que se passou", acrescentou.

"Não costuma haver [aqui] muitos atropelamentos mas isto precisava de umas lombas", notou um outro popular.

A vítima morava no prédio em frente ao local onde ocorreu o atropelamento.

Os Bombeiros Famalicenses e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Famalicão ainda socorreram a vítima, mas não resistiu e faleceu no local.

A condutora do carro entrou em choque e teve de ser assistida no hospital.

No local esteve a PSP de Famalicão, assim como elementos da brigada de investigação a acidentes de viação.